Chiara Cerri: "Ecco dove andranno nell'imperiese i soldi per il maltempo del 2019"

“Quattro milioni in venti Comuni. Arrivano i soldi per il maltempo 2019 e nella provincia di Imperia sono molti gli interventi che verranno eseguiti grazie alla firma del presidente della Regione e Commissario straordinario sulla richiesta per il via libera al finanziamento. E' la conferma di quanto Regione sia vicina al nostro territorio e la cosa non può che trovare la mia piena soddisfazione”. Il consigliere regionale della Lista Toti, Chiara Cerri, sottolinea come grazie a questi fondi potranno essere ripristinate situazioni di grave disagio per la popolazione, grazie a interventi mirati che puntano a sfruttare ogni risorsa disponibile.

“In particolare sarà possibile ripristinare con 905mila euro la piena agibilità dell'istituto scolastico di Ospedaletti dopo il cedimento del muraglione che ne aveva messo a rischio la sicurezza e che aveva invaso il campo sportivo sottostante - entra nel dettaglio Chiara Cerri -. Altri 700mila euro a Pieve di Teco verranno destinati al ponte sulla strada Muzio-Ligassorio, 345mila a Ventimiglia, per la strada verso il confine, 300mila ciascuno a Ceriana per la strada lungo il rio Canerelli e a Molini di Triora per mettere in sicurezza le frane in località Glori. Questi i principali interventi, gestiti anche grazie all'assessorato alla Protezione Civile con Giacomo Giampedrone, cui se ne aggiungono altri di minore entità dal punto di vista finanziario, ma diffusi suol territorio imperiese, duramente colpito dagli eventi atmosferici”.