Cambio al vertice della Cgil imperiese, Quesada (Pd): “Fellegara continui a mettere le proprie competenze a disposizione del territorio”

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada, interviene sul cambio al vertice della Cgil di Imperia.

“La giornata odierna segna un momento significativo nella storia della Cgil di Imperia con l'elezione di Tiziano Tomatis a segretario generale, subentrando a Fulvio Fellegara che ha guidato la Camera del Lavoro della provincia di Imperia per gli ultimi 8 anni - dichiara Quesada - a nome della segreteria provinciale del Pd desidero esprimere le mie congratulazioni più sincere a Tiziano Tomatis per questa nuova responsabilità. Il suo impegno e la sua passione per i diritti dei lavoratori sono ben noti, e siamo certi che porterà avanti il lavoro svolto dalla Cgil di Imperia fino a oggi. Tomatis potrà contare sulla nostra massima collaborazione. Molti sono i problemi che affliggono la provincia di Imperia, dalla sanità, al lavoro precario, per non dimenticare il tema della dispersione scolastica, altra vera emergenza che affligge in particolar modo il Ponente”.