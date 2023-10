Bordighera: ultimi episodi di cronaca all'ospedale, Trucchi: "Mi sorprendo che il sindaco si sorprenda!"

"Leggo sui quotidiani e sugli online le gravi notizie che riguardano ancora una volta il nostro Ospedale di Bordighera. Apprendo che il Sindaco della nostra Città resta sorpreso di quanto succede e chiede chiarimenti alla ASL1 e a ICLAS GVM. MI SORPRENDO DELLA SORPRESA E MI STUPISCO DELLO STUPORE". Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi, Consigliere Comunale del gruppo 'Insieme' che spiega: "Da anni con interpellanze, mozioni e contatti personali sto cercando di spiegare al Sindaco e ai Consiglieri Comunali che sul bando e sul contratto successivamente firmato (ben 4 anni abbondanti a distanza uno dall'altro e con in mezzo vicende assai gravi come le dimissioni di un Direttore Generale) gravano interrogativi assai importanti. L'ultima interpellanza è di un mese fa e le risposte date dalla Amministrazione Comunale erano state, per così dire,quasi assenti in attesa che i Dirigenti Asl potessero venire in Consiglio ad illustrarle. Ancora una volta quindi provo a spiegare che il problema non sono i pur tristissimi avvenimenti degli ultimi mesi".



"Il problema è spiegare finalmente bene il piano economico finanziario tenendo presente che alla firma del contratto da parte della Dirigenza ICLAS GVM veniva pubblicamente affermata la necessità di considerare un eventuale maggior costo per il Pronto Soccorso e spiegare a che punto siamo con il reclutamento del personale che dal 1 Gennaio 2024 dovrà far funzionare i reparti H24 e il cosiddetto Pronto Soccorso. Presenterò ulteriore interpellanza in Comune nei prossimi giorni per avere finalmente precise risposte".