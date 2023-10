Bordighera: ospedale Saint Charles, continua il botta e risposta tra Trucchi e il Sindaco Ingenito

“Leggo la risposta del Sindaco Ingenito alle mie osservazioni sulla vicenda relativa ai recenti gravissimi fatti che hanno interessato il nostro civico Ospedale Saint Charles. Forse innervosito dalle comunicaziono quasi contemporanee della Società GVM che francamente aprono nuovi scenari e inquietanti interrogativi il Sindaco mi accusa di essere uno dei responsabili dello spolpamento della nostra sanità avendo io partecipato al collegio di Direzione di Asl 1 negli anni difficilissimi durante i quali tutta l'Italia si trovò alle prese con la necessità di rientrare da un deficit enorme che aveva messo a rischio i conti pubblici, specialmente dopo il 2011”.

Sono le parole del Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi, in risposta al Sindaco Ingenito. “Non starò a spiegare – prosegue - che ho dedicato tutta la mia vita lavorativa da medico al servizio di Asl 1 con un rapporto esclusivo e senza mai esercitare attività privata, nè spiegherò che ho sempre cercato di difendere il nostro territorio realizzando anche strutture assistenziali ancor oggi attive, nè mi soffermerò a spiegare che comunque pur con tutte le criticità di quegli anni l'Ospedale di Bordighera era certamente in situazione assai migliore così come moltissimi servizi territoriali dei quali forse il Sindaco ignora la esistenza. Ci saranno tempi e modi per farlo”.

“Per ora voglio solo confermare – termina Trucchi - che domani stesso procederò a depositare una interpellanza in Comune per capire dove stiamo andando a finire proprio alla luce delle dichiarazioni odierne di GVM. Inoltre contatterò un legale per sapere se esistano gli estremi per procedere ad una querela”.