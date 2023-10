Bordighera: falso medico all'ospedale Saint Charles, Azione "Ma il Punto di Primo Intervento è sicuro?"

“I cittadini devono sapere se nel Saint Charles il Ppi è sicuro”: lo hanno detto Desirè Negri e Carlo Biancheri coordinatori di Azione Imperia, che proseguono "Vogliamo sapere quali garanzie di diagnosi e di terapie sicure la nuova gestione ospedaliera è in grado di assicurare alla Regione".

Dopo il caso della signora anziana deceduta senza aver avuto le cure necessarie , come riportato dai media, la Asl scopre che una dottoressa non è iscritta all'Ordine dei medici: "Ma come è possibile - continua Desirè Negri - che un'azienda privata abbia preso in gestione un ospedale pubblico senza essersi garantito il personale necessario? Ma quali prestazioni ha senso dare e quali oggi sono pericolose? A Bordighera la Regione aveva promesso un Pronto Soccorso, ora abbiamo solo finti medici?"

Azione oggi chiede che la Commissione Regionale Sanità convochi subito Asl 1, Alisa e la società che gestisce l'ospedale, la Gvm “Per sapere se l'assessorato alla sanità e Alisa - dichiara il Consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti - hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto, chi ha la responsabilità del controllo di tutti i profili del personale impegnato, se i documenti di accreditamento presentati dalla nuova società sono veritieri o solo carta straccia".

"Lunedi prossimo - conclude Carlo Biancheri - ne parleremo a Genova, all'incontro delle 17 in cui Azione presenta le proprie proposte per rilanciare il sistema sanitario pubblico e universale, presente l senatrice Mariastella Gelmini e il responsabile regionale Enrico Mazzino".