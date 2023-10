Ventimiglia: Finanza e Polizia insieme all'autoporto, due arresti e 150 kg di 'maria' sequestrati (Foto)

La Guardia di Finanza di Imperia, insieme alla Polizia di Frontiera ed al Commissariato di Ventimiglia, hanno 153 Kg di droga, arrestando contestualmente due persone.

I fatti sono avvenuti martedì scorso all’autoporto di Ventimiglia, dive i finanzieri della locale Compagnia della Finanza, hanno individuato due mezzi pesanti che erano ‘vigilati’ da altrettanti cittadini bosniaci. Insospettiti da quanto stava accadendo, le fiamme gialle hanno chiesto aiuto alla Polizia di Frontiera ed al Commissariato oltre a Jester e Cally, dell’unità cinofila.

All’interno dei camion, poi perquisiti, sono stati trovati 140 involucri in plastica, contenenti 153 Kg di marijuana, custoditi in parte all’interno di diverse borse, accuratamente nascoste sotto il carico di ‘copertura’, costituito da 30 bancali di carne cruda e da numerosi pallet con alimenti, per eludere il dei cani.

I due bosniaci sono stati arrestati per produzione, traffico internazionale e detenzione illecita di droga, che è stata sequestrata.