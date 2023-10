Fai conoscere la tua attività sul web: a novembre in Confartigianato parte il corso di ‘Local marketing’

La Confartigianato della provincia di Imperia, in collaborazione con Quokkas Consulting, organizza la nuova edizione del corso di ‘Local Marketing’. Le lezioni tenute dal Digital Specialist Mattia Volpe e dallo psicologo Giampiero Varetti si svolgeranno in presenza nella sede di Confartigianato di Sanremo. Sono destinate agli artigiani che voglio far conoscere meglio l’attività oppure a chi è alla ricerca di un’occupazione e si vuole proporre ad un’impresa.

Le lezioni si svolgono in corso Nazario Sauro 36, dalle 18 alle 20 nei seguenti giorni:

- novembre: martedì 7, venerdì 10, venerdì 24, lunedì 27;

- dicembre: venerdì 1, lunedì 4.

Il programma del corso tratterà i seguenti aspetti:

· logiche e strategie di un marketing corretto per Imprenditori e professionisti locali;

· il corretto mix di strumenti per un digital marketing efficace per attività locali;

· il sito web: come renderlo una perfetta macchina che lavora per noi per intercettare clienti;

· tutti gli strumenti della suite Google a disposizione delle attività locali e loro usi

· quali (pochi) strumenti social si addicono davvero alle attività locali e come usarli;

· analizzare mercato, utenti e competizione: il tassello mancante di un brand di successo;

· tecniche di storytelling, copywriting e produzioni di contenuti, in chiave attività locale;

· come produrre contenuti: tecniche di immagini, video, podcast, testi;

· community: una strategia innovativa per il locale;

· gestione aziendale ed imprenditoriale: l’atteggiamento mentale per avere successo.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184 524517.