Elezioni Amministrative a giugno: nasce il comitato civico 'Sanremo 2030' con Daniele Moraglia

Elezioni Amministrative dietro l’angolo e, tra associazioni e comitati, ecco che iniziano a spuntarne come funghi a Sanremo,

E’ nato il comitato civico ‘Sanremo 2030’, che nasce con l’obiettivo di raccogliere le istanze e le idee di tutte le persone di buona volontà, donne, uomini, giovani e meno giovani, che hanno a cuore il futuro della propria città. Non è necessaria alcuna tessera né la sottoscrizione di alcun impegno. È sufficiente la propria partecipazione e la condivisione di un progetto comune per il rilancio della città dopo dieci anni di sostanziale immobilismo.

“Sanremo merita una visione a lungo periodo – dice il portavoce del Comitato, Daniele Moraglia, libero professionista, presidente di Riviera Triathlon 1992, uomo di sport e organizzatore di eventi - proiettata verso gli anni ‘30, in grado di raccogliere le sfide che attendono una città la cui fama e importanza travalicano i confini nazionali. La mission del Comitato è quella di essere portavoce indipendente delle problematiche che quotidianamente emergono nella vita sociale e amministrativa del nostro territorio al fine di elaborare, attraverso il coinvolgimento del maggior numero di persone, idee e progetti da sottoporre al candidato sindaco di centrodestra che si riterrà più idoneo e credibile per la gestione futura della città”.

Il suffisso ‘2030’, secondo i promotori, vuole essere un trait d’union, dopo quasi cento anni, con l’epoca d’oro di Sanremo, quando in questa città si posavano le basi per il turismo internazionale d’élite, con cinema e teatro, con le grandi infrastrutture dello sport e della cultura: “Ovviamente non vogliamo ripercorrere i fasti del passato – prosegue Moraglia - ma prenderne esempio, per aprire le porte al futuro nel segno della tradizione, per tutti coloro che nel cuore hanno Sanremo”. Il comitato è già presente su diversi social.