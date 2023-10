Sanremo: nuova rottura di una tubazione in via Duca degli Abruzzi, è la quarta in tre giorni

Giorni particolarmente difficili per tecnici ed operai di Rivieracqua, alle prese con guasti e rotture di tubazioni in diverse zone della provincia.

Il primo ieri mattina presto, a Sanremo in via Duca degli Abruzzi, e si è andati avanti con altri interventi a Santo Stefano al Mare, nella zona di Chiusavecchia e Pontedassio e, quindi, anche a Rezzo in Valle Arroscia.

Stamattina nuovo guasto a Sanremo, ancora in via Duca degli Abruzzi, dove si è registrata la quarta rottura in tre giorni. Un piccolo fiume d’acqua scorre questa mattina sulla strada che porta verso Verezzo.

I residenti hanno avvertito Rivieracqua che, questa mattina interverrà nuovamente per la riparazione. Una situazione difficile che, tra l’altro, si manifesta a poche ore dalla preoccupante perturbazione in arrivo.