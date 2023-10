E’ scomparso da ieri il pastore tedesco ‘Iona’ nella foto. I suoi proprietari non lo trovano più, dopo essersi allontanato dalla zona di via Molini Bianchi, in Valle Armea Sanremo, ieri mattina.

Un appello è stato lanciato ed è prevista anche una ricompensa a chi lo ritroverà. Per informazioni si può chiamare il 3396556653.