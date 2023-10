Sanremo: l’Assessore Scajola a cerimonia di inaugurazione del nuovo anno dell’Accademia delle Belle Arti

L’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo. Ad accompagnarlo il consigliere regionale Chiara Cerri insieme al direttore dell'Accademia Giampiero Mele e alla professoressa Sofia Tonegutti. Presenti anche l'assessore del Comune di Sanremo Sara Tonegutti e il consigliere Marco Viale.

Nell’occasione l'assessore Scajola ha svelato la targa, posta all'ingresso del laboratorio pittura, in ricordo del precedente direttore Pier Luigi Megassini mancato alcuni mesi fa. “L’Accademia delle Belle Arti di Sanremo è una grande realtà della nostra regione – dichiara l’assessore Scajola-. Il numero degli studenti e dei corsi è in continua crescita quantitativa, ma anche qualitativa con docenti di assoluto valore. Un pensiero, nel giorno di partenza del nuovo anno accademico, va allo storico direttore Pier Luigi Megassini che tanto ha fatto per radicare l’accademica sul territorio sanremese e portarla al livello odierno”.

Nell'occasione è stata confermata la presenza dell'Accademia delle Belle Arti di Sanremo al Festival Orientamenti 2023 che si svolgerà ai Magazzini del Cotone di Genova dal 15 al 17 novembre.