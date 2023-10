Bordighera, cantiere in via Trento: scatta il divieto di transito ai pedoni

Scatta, da oggi, il 18 ottobre, il divieto di transito pedonale sul marciapiede in via Vittorio Emanuele II a Bordighera, dal civico 50 al civico 58, nell’area antistante il cantiere di via Trento per garantire la necessaria sicurezza del traffico durante i lavori, finalizzati ad interventi di riqualificazione energetica e strutturale dei fabbricati e messa in sicurezza dell’area.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea, emessa dalla polizia municipale, per la disciplina della circolazione stradale. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al termine dei lavori.

Due attraversamenti pedonali provvisori verranno posti a levante e a ponente del cantiere in modo da poter permettere il transito in sicurezza dei pedoni. I contravventori saranno puniti a norma di legge.