Sanremo: Amaie, FIT Cisl e Fiadel “Chiediamo incontro con il Comune per per conoscere il futuro dell'azienda”

“Non si sente nessuno, dopo l’incontro avvenuto in azienda dove i lavoratori hanno esposto i problemi aziendali, per ora nessuna risposta, né iniziativa da parte aziendale. Il precariato dilagante, l’assenza di percorsi di carriera, i problemi dell’officina, la disorganizzazione totale non permettono un’attività lavorativa proficua e tranquilla a tutte le maestranze. Per questo le scriventi organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro all’amministrazione comunale proprietaria dell’azienda per capire il futuro industriale di Amaie. Siamo particolarmente preoccupati per la totale assenza di risposte che se tarderanno ad arrivare provocheranno lo stato di agitazione dell’intera categoria”, spiegano in una nota FIT Cisl e Fiadel.