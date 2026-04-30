Commercio a Imperia, Confcommercio ringrazia il Consiglio: “Ora confronto con il sindaco per affrontare la crisi”

Il Presidente della Confcommercio della Città di Imperia, Marco Gorlero, e il Presidente FIPE della Provincia di Imperia, Enrico Calvi Salvo, ringraziano il Consiglio comunale di Imperia che ha sostenuto all’unanimità la mozione legata alle problematiche del commercio cittadino, presentata dalla consigliera Deborah Bellotti.

A seguito di questa approvazione, Marco Gorlero ed Enrico Calvi Salvo hanno chiesto al sindaco Claudio Scajola un incontro per sottoporre alla sua attenzione una riflessione che nasce dall’osservazione attenta e quotidiana delle dinamiche economiche del territorio comunale e che si inserisce in un contesto più ampio di criticità che interessano il comparto commerciale a livello nazionale.

“Negli ultimi anni, e con particolare evidenza nel periodo più recente, il tessuto commerciale della città di Imperia ha mostrato segnali di crescente fragilità, testimoniati dalla progressiva chiusura di numerose attività. Si tratta di un fenomeno complesso, determinato da fattori strutturali e congiunturali, che richiede un approccio organico, condiviso e lungimirante".

Lo dichiarano Marco Gorlero ed Enrico Calvi Salvo.

"La Confcommercio è pronta a mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale le proprie competenze e il proprio patrimonio di conoscenze, anche attraverso il contributo qualificato del Centro Studi nazionale, al fine di fornire dati, analisi e strumenti utili a supportare le decisioni strategiche.

Siamo convinti che solo attraverso una sinergia autentica tra istituzioni e operatori economici sia possibile affrontare le sfide attuali e restituire slancio al commercio locale, rafforzando al contempo il ruolo sociale e identitario che esso riveste per la comunità”.