Partono i Costa Summer Days: fino al 3 giugno sconti fino a 300 euro sulle crociere in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi. Ecco come prenotare su Ticketcrociere.it

Arriva la primavera e arrivano anche i Costa Summer Days, un'opportunità imperdibile per chi sogna una vacanza in mare ma non dispone di budget elevati. L'iniziativa - lanciata da Costa Crociere - consente di prenotare una crociera fino al 3 giugno approfittando di uno sconto fino a 300 euro a cabina ed Ã¨ valida su una selezione di itinerari, tutti consultabili sul sito web di Ticketcrociere.it , il principale portale italiano di vendita crociere.



I Costa Summer Days - uno dei cavalli di battaglia di Costa Crociere - rendono dunque l'esperienza della crociera ancora più accessibile a coppie, famiglie e gruppi di amici che potranno non solo godere di un risparmio economico ma, approfittando subito dell'offerta, pianificare con anticipo una vacanza completa, con servizi inclusi e itinerari già strutturati.



Le crociere proposte durante i Costa Summer Days coprono alcune delle destinazioni più richieste, dal Mediterraneo occidentale - con tappe in Italia, Spagna, Grecia e Francia - al Nord Europa - con le richiestissime crociere tra i Fiordi norvegesi, tutte con partenza da Copenaghen e Kiel, città facilmente raggiungibili grazie al ricco piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani - fino ai Caraibi: un ventaglio di mete che permette di adattare la vacanza alle proprie esigenze, scegliendo tra viaggi brevi o itinerari più lunghi. I Caraibi, in particolare, sono tornati nei progetti di viaggio di quei crocieristi che avevano pianificato una crociera in Medio Oriente e che poi, a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran , hanno dovuto ripiegare sulla più classica tra le destinazioni crocieristiche.



Nel pacchetto dei Costa Summer Days rientra, inoltre, anche l'attesa Crociera dell'Eclissi a bordo di Costa Pacifica: la nave partirà il 7 agosto da Olbia; prima del rientro in Italia, una settimana dopo, Costa Pacifica sarà in navigazione tra le Baleari dove, la notte del 12 agosto, si trasformerà in un palcoscenico marittimo da cui ammirare l'Eclissi solare nella sua fase totale, con il Sole completamente oscurato e la corona visibile per alcuni minuti.



Oltre a Costa Pacifica, le altre navi Costa interessate dalla promozione sono Costa Toscana e Smeralda, le due moderne ammiraglie della compagnia, oltre alle storiche Costa Diadema e Costa Serena. A prescindere dall'anno di progettazione, tutte le navi Costa Crociere sono pensate per offrire ristorazione e intrattenimento di alto livello: tra gli indirizzi di bordo più apprezzati dai crocieristi figurano il gourmet Archipelago, i teatri con gli spettacoli serali in stile Broadway, le piscine idromassaggio e le aree benessere.



La promozione, è bene ricordarlo, presenta specifiche tecniche che vanno considerate al momento dell'acquisto. Innanzitutto, come detto, l'offerta è valida solo per prenotazioni effettuate fino al 3 giugno 2026 in tariffa standard (MyCruise, All Inclusive e Super All Inclusive). La promozione è inoltre cumulabile con gli sconti dedicati agli Ospiti C|Club e con le promozioni Fino a 5.000 punti extra Club, Member Days, con Book & Change e Carta Giovani Nazionale. Non è previsto cumulo con altre promozioni. Se si prenota fino al 30 aprile 2026 è possibile versare un acconto di soli 100 euro per persona al momento dell'acquisto a meno che la prenotazione avvenga nei 29 giorni prima della partenza: in questo caso la pratica dovrà essere interamente saldata.



Tutte le crociere incluse nei Costa Summer Days sono prenotabili su Ticketcrociere.it











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