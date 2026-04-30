Imperia, al via la 14ª edizione del corso per Amministratori di Condominio. Formazione online e flessibilità per una professione in crescita

Il settore immobiliare richiede figure sempre più qualificate e aggiornate. Per rispondere a questa esigenza, CE.S.CO.T. annuncia l’inizio della nuova edizione del Corso di Formazione per Amministratori di Condominio, in partenza martedì 5 maggio 2026 (14^ edizione del corso), organizzato insieme alla Confederazione Provinciale degli Amministratori di Condominio CONFAICO IMPERIA.
Con un’esperienza consolidata in quasi 15 anni di attività formativa, l'ente propone un percorso che coniuga il prestigio della tradizione con la flessibilità della tecnologia moderna.
Grazie all'utilizzo di una piattaforma digitale certificata, i partecipanti potranno seguire le lezioni comodamente da casa o dall'ufficio tramite computer, tablet o smartphone. Il sistema garantisce un monitoraggio preciso delle presenze, assicurando il rispetto degli standard didattici richiesti.
Il programma didattico è strutturato per fornire una preparazione completa, teorica e pratica, in linea con le disposizioni del D.M. n. 140 del 13/08/2014.
INFORMAZIONI SALIENTI DEL CORSO:
Inizio: Martedì 5 maggio 2026
Durata totale: 80 ore
Orario lezioni: Dalle 18:00 alle 22:00 (ideale per chi già lavora)
Requisito minimo: Diploma di scuola secondaria superiore
Esame finale: Prova scritta e orale in presenza presso la sede dell'ente, come previsto dalla normativa vigente.
Giunto alla sua 14ª edizione, il corso si avvale di un corpo docenti altamente preparato, capace di trasferire non solo nozioni giuridiche e tecniche, ma anche gli strumenti pratici per gestire con successo le complessità della vita condominiale moderna.
Per informazioni ed iscrizioni è necessario contattare cescot.imperia@catliguria.it oppure tramite WhatsApp al numero 335 5994876.