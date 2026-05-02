Settore benessere, CNA Imperia: “Stop a smalti glitter e nuovi obblighi per le imprese”

Dal 1° maggio 2026 entra in vigore il Regolamento UE 2026/78, che introduce restrizioni più stringenti su numerose sostanze impiegate nei cosmetici, con effetti immediati su estetiste, acconciatori e operatori del benessere.

L’obiettivo del provvedimento è rafforzare la tutela della salute pubblica, limitando l’utilizzo di sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione). Un cambiamento che comporta un adeguamento rapido da parte delle imprese del settore.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Tra gli interventi più rilevanti:

Argento (CI 77820) vietato in smalti, gel UV e ricostruzione unghie vietato in spray e aerosol consentito solo entro lo 0,2% in alcuni prodotti make-up

Fragranze (Hexyl Salicylate) limiti più restrittivi soprattutto nei prodotti a contatto frequente

Conservanti (o-Phenylphenol) fortemente limitati e vietati in alcune formulazioni



Di conseguenza, numerosi prodotti oggi utilizzati nei saloni non potranno più essere impiegati né detenuti per uso professionale.

L’IMPATTO SULLE IMPRESE

Il regolamento introduce un cambiamento operativo significativo:

revisione immediata dei prodotti in uso

adeguamento dei fornitori

possibili perdite economiche legate alle scorte non utilizzabili

necessità di aggiornamento tecnico e normativo

LE DICHIARAZIONI DI CNA IMPERIA

Sabrina Vuerich – Presidente CNA Imperia Estetiste

“Questa normativa va nella direzione della tutela della salute, un principio che come categoria condividiamo pienamente. Tuttavia, l’impatto sui centri estetici è immediato e concreto: molti prodotti presenti nei magazzini non saranno più utilizzabili. È fondamentale che le imprese vengano supportate con informazioni chiare e tempestive, per evitare criticità operative ed economiche.”

Daniele Rao – Presidente CNA Imperia Acconciatori

“Anche il settore dell’acconciatura è coinvolto, soprattutto per quanto riguarda profumi, spray e prodotti tecnici. Chiediamo attenzione alla fase di transizione: le aziende devono avere il tempo e gli strumenti per adeguarsi senza subire penalizzazioni. CNA è a disposizione per accompagnare gli operatori in questo passaggio.”

BOX OPERATIVO – CHECKLIST PER I SALONI

COSA FARE SUBITO

✔ Controllare le etichette (INCI) dei prodotti in uso

→ verificare la presenza di CI 77820 (argento) e altre sostanze soggette a restrizione

✔ Verificare le scorte di magazzino

→ individuare prodotti non più conformi

✔ Contattare i fornitori

→ richiedere schede tecniche aggiornate e dichiarazioni di conformità

✔ Sospendere l’utilizzo dei prodotti dubbi

→ evitare rischi in fase di controllo

✔ Pianificare lo smaltimento o la sostituzione

→ valutare resi o alternative conformi

✔ Informare e aggiornare il personale

→ condividere le nuove disposizioni operative

✔ Monitorare gli aggiornamenti CNA

→ per chiarimenti e supporto normativo

IL RUOLO DI CNA

CNA Imperia Benessere e Sanità seguirà con attenzione l’applicazione della normativa, fornendo alle imprese associate:

aggiornamenti tecnici

supporto interpretativo

assistenza nella gestione della transizione

CONCLUSIONI

Il nuovo regolamento segna un passaggio importante per il settore: più sicurezza per i consumatori, ma anche nuove responsabilità per le imprese.

CNA Imperia invita tutte le attività a verificare tempestivamente la propria situazione, per affrontare il cambiamento in modo consapevole e organizzato.