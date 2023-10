Ventimiglia: ciclabile a sbalzo, Panetta "In arrivo venerdì una mareggiata, cerchiamo di proteggerla"

"Con volontà collaborativa, mi permetto di segnalare all'Amministrazione comunale, che tra venerdì e sabato potrebbe arrivare una mareggiata non ordinaria, che rischia di danneggiare nuovamente la ciclabile a sbalzo". Lo ha detto il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta di ‘Federazione civica’ con ‘Ventimiglia nel Cuore’.

"Potrebbe non servire questa mia comunicazione – continua - ma vorrei che siano evitati i danni alla passeggiata che abbiamo visto con il Commissario e questo è possibile intervenendo subito con un'opera di protezione provvisoria. Durante l'ultima amministrazione Scullino, quando ero assessore al demanio, avevamo mandato in emergenza una ruspa per creare una barriera di pietre e massi che attenuassero, per quanto possibile, la forza dirompente della mareggiata straordinaria in arrivo. L'intervento aveva avuto successo".

"Questo nella speranza che partano presto i lavori definitivi di protezione della costa e della passeggiata – termina - con realizzazione del reef, già finanziati per oltre 3 milioni di euro, un progetto molto importante. In ottobre doveva esserci l'ultima conferenza di servizi: speriamo che non ci siano altri rallentamenti e che l'amministrazione possa finanziare subito la parte rimanente delle scogliere per proteggere tutta la costa, comprese le imbarcazioni dei pescatori dilettanti tra Via Giovanni XXIII e il Resentello".