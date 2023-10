Sanremo: probabile sparatoria in centro, mobilitazione di polizia e soccorsi - aggiornamenti

Probabile sparatoria in via Pietro Agosti a Sanremo. Una vicenda ancora tutta da chiarire, quella avvenuta nel popoloso quartiere.



Secondo alcuni testimoni si sarebbero sentiti distintamente due colpi di arma da fuoco. I coinvolti potrebbero essere due uomini ma al momento né la polizia né i mezzi di soccorso hanno trovato traccia di queste persone. L'allarme è scattato con una telefonata intorno alle 13. Qualcuno ha chiamato chiedendo l'intervento di forze dell'ordine e mezzi di soccorso dicendo che c'era stata una sparatoria.





In queste ore le indagini si stanno estendendo anche alle vicine vie per trovare testimoni. Il fatto sarebbe avvenuto all'interno dell'androne di un palazzo, dove sono presenti abitazioni e uffici ma non ci sono riscontri sul ritrovamento di bossoli o proiettili.

Massiccia la presenza di agenti della commissariato di polizia che stanno battendo casa per casa tra via Pietro Agosti, via Caduti del Lavoro e corso Inglesi, per trovare qualche elemento utile a ricostruire la vicenda. Oltre al rumore dei due spari, in molti hanno detto di aver visto un uomo allontanarsi di corsa. Si tratterebbe di una persona conosciuta nel popoloso quartiere che in pochi minuti è piombato nel terrore.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.