Sanremo: movida e musica 'a palla' la notte, dal Comune "Muoveremo gli uffici competenti, serve equilibrio"

Ha suscitato non poche reazioni l’articolo del nostro giornale, in relazione all’esposto che verrà inviato da alcuni residenti di piazza Bresca, dopo i continui disturbi (musicali e di schiamazzi) che arrivano anche in piena notte, come evidenziato anche da un video girato sabato sera intorno all’una e trenta.

Come era prevedibile i commenti vedono la contrapposizione tra chi sostiene gli imprenditori che fanno musica fuori dai locali e chi, invece, si scaglia contro i residenti con alcuni che li invitano ad andare ad abitare a San Romolo. Una situazione ormai cronica da tantissimi anni, che alcuni imprenditori della zona hanno cercato di prendere in mano per trovare una ‘quadra’ con i residenti, purtroppo senza riuscirvi.

Le lotte, estenuanti, tra residenti e locali risalgono ai primi anni 2000 e sono andate avanti per oltre vent’anni, con un vero e proprio ‘spopolamento’ e con tanti sanremesi che, pur avendo casa da decine di anni nella piazza, diventata della ‘movida’, hanno deciso di andarsene per poter dormire la notte e per avere meno problemi anche solo per entrare nelle proprie abitazioni, spesso ‘invase’ dai dehors.

Una discussione, quella generata dal nostro articolo, che è vecchia di anni e che, difficilmente troverà una soluzione, visto che sembra impossibile poter conciliare gli interessi degli imprenditori con il diritto al riposo dei residenti. Alcuni possessori di abitazioni della piazza ci hanno confidato di aver avuto addirittura problemi, anche nell’affitto delle stesse con la formula ‘casa vacanze’ proprio per i rumori notturni.

Abbiamo chiesto al Comune cosa intende fare per la situazione che si è creata per tutta l’estate e che è esplosa nelle ultime ore, per la decisione di alcuni residenti di presentare un esposto alle autorità competenti: “Sicuramente interpellerò subito i nostri uffici competenti – ha detto il Presidente del Consiglio con delega alla Polizia Municipale, Alessandro Il Grande – per fare le valutazioni del caso e verificare se serviranno provvedimento. La sicurezza dei residenti deve essere garantita e, anche se è giusto che i commercianti possano svolgere la propria attività, è altrettanto corretto che, chi vive nella piazza posta riposare. Ci deve essere una concertazione di intenti e, soprattutto, la buona volontà da parte di entrambi”.