Centenario Calvino: a Sanremo tante persone per la visita al Fondo donato alla Biblioteca

A Sanremo ha suscitato particolare interesse la visita al fondo "Eva Mameli e Mario Calvino" realizzata domenica 15 ottobre in occasione dell'apertura straordinaria della biblioteca civica "dott. F. Corradi" per il centenario della nascita di Italo Calvino. Il Comune matuziano ha onorato anche in questo modo Italo Calvino il quale, donando nel 1979 alla biblioteca - con il fratello Floriano - il patrimonio bibliografico appartenuto ai genitori, ha chiesto esplicitamente che tale donazione fosse finalizzata a far conoscere l'operato e la statura morale dei genitori scienziati.

Inoltre, circa 40 documenti appartenenti al fondo sono attualmente esposti alle Scuderie del Quirinale per la mostra "Favoloso Cavino", il più importante evento espositivo in Italia dedicato allo scrittore per il centenario della nascita. “Un pubblico attento e interessato ha potuto accedere per la prima volta al fondo speciale di maggior prestigio della biblioteca – dichiara l’assessore alla cultura Silvana Ormea – e abbiamo potuto riscontrare sorpresa e ammirazione per il patrimonio posseduto. Alcuni documenti sono stati esposti in vetrine per poter essere apprezzati meglio. Molto interesse anche per la presentazione della guida sul percorso calviniano inaugurato dal Comune di Sanremo lo scorso marzo. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il personale comunale che ha reso possibile l’apertura straordinaria della biblioteca”.

La guida “Sanremo e dintorni. Italo Calvino. Un itinerario letterario (1923 - 2023)" - frutto del lavoro congiunto tra Laura Guglielmi, Veronica Pesce, gli studenti dell'Università di Genova, dell'Accademia di Belle Arti di Sanremo e dei licei della provincia di Imperia - verrà presentata a Roma il 26 ottobre alla Biblioteca Nazionale.