Scontro moto-auto in Francia, muore un giovane ventimigliese

Un ventimigliese di 28 anni, Thomas Manna, risulta essere la vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulle alture di Roquebrune-Cap-Martin.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando in Italia insieme a una ragazza dopo aver festeggiato il suo compleanno quando la loro moto ha avuto una collisione frontale con un’auto della polizia di frontiera francese che era in servizio nella zona. L’impatto è stato estremamente violento e, a causa delle lesioni riportate, il ragazzo, purtroppo, non ce l'ha fatta. La ragazza, invece, anch’essa di Ventimiglia, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Nizza. Inoltre, i tre gendarmi a bordo dell’auto della polizia sono rimasti leggermente feriti. Le autorità francesi rilasceranno il corpo di Thomas Manna per le esequie non appena saranno completati gli accertamenti richiesti dalla magistratura.

La tragedia ha scioccato la comunità ventimigliese. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.