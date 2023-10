Annuncio del project di lungomare Calvino: Forza Italia "A noi non ha detto niente nessuno"

“Ad oggi né al gruppo di Forza Italia né a quello di forza Sanremo è stato presentato alcunché. Si tratta dell’ennesimo esempio della politica degli annunci”.

Sono le parole di Forza Italia di Sanremo, in relazione alla presentazione del ‘project’ di questa mattina. “Biancheri è maestro – proseguono gli azzurri - come dimostrato dall’improprio comizio autopromozionale che ha fatto in occasione della festa di San Romolo dove si è ben guardato, volendo a tutti costi fare un bilancio non richiesto dall’occasione della sua amministrazione, di ricordare i numerosi fallimenti, da Casa Serena alla gestione della spazzatura, dalle innumerevoli bocciature al tar e al consiglio di stato allo stop forzoso di progetti e cantieri”.

“Con spirito costruttivo – termina - comunque Forza Italia, coi suoi gruppi consiliari, esaminerà con attenzione il project in questione e darà il proprio contributo allorché gli sarà illustrato in modo puntuale e non solo annunciato a mezzo stampa”.