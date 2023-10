Grande successo di Cna Imperia al recente TTG di Rimini: esperienze in realtà aumentata

Durante il recente TTG di Rimini, CNA Imperia ha presentato con successo l’innovativa piattaforma turistica un trittico di soluzioni dedicate al "turismo esperienziale" nella provincia di Imperia. La presentazione delle esperienze in realtà aumentata su una mappa interattiva della provincia di Imperia è stata certamente tra le novità più tecnologiche e sorprendenti dell'evento. Questa innovativa funzionalità consente ai visitatori di vivere esperienze turistiche coinvolgenti, direttamente dalla piantina sul proprio telefonino.

Il TTG di Rimini è stato il punto di partenza ufficiale per la presentazione di un portale di "turismo esperienziale" straordinario: parte integrante del progetto turismo.im, consentendo di contattare direttamente il gestore dell’esperienza, sia l’azienda, l’ente o chiunque la produca, sia l’agenzia o il tour operator che la commercializza nei propri pacchetti. Questo portale sarà costantemente arricchito con nuove esperienze emozionanti, che verranno regolarmente integrate nella mappa in realtà aumentata. Questa mappa, nella sua prima versione, sarà disponibile per il download dalla prossima settimana, consentendo ai visitatori di scoprire e prenotare direttamente le esperienze turistiche più coinvolgenti e autentiche che la provincia di Imperia ha da offrire, in attesa di aggiornamenti con le tante esperienze che ci stanno arrivando.

CNA Imperia crede fermamente nel concetto di "ribaltare i paradigmi" come strumento per cambiare prospettive e punti di vista. Lo abbiamo fatto con "viegiu," il "booking al contrario" per il “turista fai da te”, presente nella soluzione turismo.im. Questa innovativa metodologia consente ai viaggiatori di pianificare il loro soggiorno in base alle esperienze che desiderano vivere, trovando un alloggio in modo rapido e ritagliato sulle proprie esigenze. Questo approccio innovativo sta rivoluzionando l'intera esperienza turistica.

"Inoltre - dice Luciano Vazzano - abbiamo applicato lo stesso spirito innovativo al progetto stesso, partendo dalla selezione delle esperienze per arrivare al soggiorno. Questo approccio ha permesso di creare un nuovo e coinvolgente modo di scoprire una destinazione turistica. L'obiettivo è consentire ai viaggiatori di vivere il territorio in modo più autentico e significativo, rendendo ogni viaggio un'esperienza indimenticabile. L'approccio "territoriale" e l'eliminazione dell'intermediazione per le strutture ricettive rappresentano pilastri fondamentali di questa soluzione di "turismo esperienziale". Questa nuova piattaforma promuove la creazione di un database condiviso tra tutti i player turistici del territorio, consentendo loro di offrire esperienze autentiche e coinvolgenti direttamente ai visitatori. Questa collaborazione sinergica è cruciale per offrire un turismo autentico e gratificante. La presentazione di turismo.im al TTG di Rimini ha generato un interesse palpabile e positivo da parte di esperti, operatori turistici e rappresentanti istituzionali. L'idea di ribaltare il tradizionale processo di prenotazione per mettere il territorio al centro dell'esperienza turistica ha suscitato l'entusiasmo di molti. La combinazione di realtà aumentata e di un approccio territoriale innovativo sta aprendo nuove prospettive nel settore turistico, permettendo ai visitatori di vivere l'autenticità delle esperienze locali".

CNA Imperia è ora pronta a dare il via ai lavori con le regioni che hanno manifestato un forte interesse nell'adozione della piattaforma turismo.im per il "turismo esperienziale". Già in questa settimana, inizieranno le prime fasi di collaborazione con queste regioni, consolidando così ulteriormente il successo del progetto. Questi due giorni intensi di lavoro e incontri al TTG di Rimini, riferisce Luciano Vazzano direttore di CNA Imperia, hanno confermato quanto l'approccio innovativo di CNA Turismo di Imperia sia risultato interessante e pionieristico in un panorama turistico spesso ancorato a soluzioni tradizionali. La piattaforma turismo.im rappresenta una svolta significativa nel modo in cui le destinazioni turistiche possono promuovere e gestire le esperienze dei visitatori, portando nuove opportunità di sviluppo e crescita per il settore.

Continua Vazzano: "CNA Imperia si impegna a continuare ad innovare nel settore turistico "esperienziale" e a contribuire in modo significativo alla crescita e alla promozione delle destinazioni turistiche. Per ulteriori informazioni sulla piattaforma turismo.im e sulle iniziative future, si prega di visitare il nostro sito web https://im.cna.it/ o contattare il nostro ufficio stampa".

CNA Imperia è un'organizzazione leader che rappresenta e sostiene le imprese del settore turistico nell'area di Imperia. Con un impegno costante nell'innovazione e nella crescita, CNA Imperia lavora per promuovere e migliorare il settore turistico locale attraverso iniziative all'avanguardia come la piattaforma turismo.im