Al Teatro dell'Attrito va in scena la "Trilogia della panchina" di Aldo Nicolaj

Sabato 21 ottobre alle 21.15 al Teatro dell'Attrito la Compagnia TeatrAion porterà in scena lo spettacolo "Trilogia della panchina" di Aldo Nicolaj.

Tre monologhi, "Sale e tabacchi", "Emilia, in pace e in guerra" e "La Gioia di Vivere" interpretati da Marcella Cortese. Tre storie di donne resilienti che con la forza dei loro caratteri affrontano la solitudine e la precarietà della vita quotidiana, tre storie che ci faranno ridere e commuovere restituendoci ritratti femminili autentici e originali.

Info e prenotazioni al numero 329 4955513