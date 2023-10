Imperia: malfunzionamento di un serbatoio, cali di pressione e interruzioni nelle zone collinari

Intervento di Rivieracqua in corso, in queste ore ad Imperia, per il mal funzionamento di un impianto di pompaggio nel serbatoio di ‘Bardellini’.

Proprio per questo si stanno verificando cali di pressione e interruzioni dell’erogazione dell’acqua nelle zone collinari di Imperia. In particolare in: via Baitè, via Terre Bianche, via Cason della Guardia, via Artallo e zone limitrofe.

I tecnici stanno lavorando per la risoluzione del problema e il disservizio dovrebbe andare avanti per tutta la giornata. Come sempre, al ritorno dell’acqua, potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua.