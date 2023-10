Ventimiglia: sistemato accesso per disabili a chiesetta della Madonna di Lourdes e San Lorenzo, i ringraziamenti degli 'Amici dei disabili’

“Crediamo che la buona amministrazione sia molto più di una semplice gestione efficiente risolvendo problemi che, seppur banali per alcuni, possono essere fondamentali per altri. Il nostro impegno ha portato a un nuovo passo per consentire alle persone con difficoltà di deambulazione di accedere alla chiesetta della Madonna di Lourdes e San Lorenzo della stessa frazione”. A comunicarlo è l’associazione ‘Amici dei disabili’ di Ventimiglia che spiega: “Disperati davanti al silenzio delle precedenti amministrazioni - continua la nota -, che da ben 24 anni sono rimasti in silenzio, senza contare sull'indifferenza della gente che a dir poco parcheggerebbe direttamente in chiesa, abbiamo deciso di riprendere in mano la situazione e interpellare la nuova amministrazione inviando una nuova richiesta il 07/10/2023”.

“Gli sviluppi non si sono fatti attendere perché già il giorno 11 arrivò una mail dal Commando di PL di Ventimiglia assicurando un intervento risolutivo. Oggi, in occasione della messa domenicale, costatiamo che la nostra richiesta è stata pienamente accolta e risolta.

Un caloroso ringraziamento al Sindaco On. Flavio Di Muro, al Vice Comandante Dott. Sandro Vilano, alla maestranza comunale e soprattutto al Vice Sindaco e Assessore di riferimento del PEBA Città di Ventimiglia (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) Dott. Marco Agosta che senza la loro sensibilità, l’abbattimento di questa barriera ‘educativa’ non sarebbe stato possibile.

Vi chiediamo di continuare a segnalarci tramite il nostro sito all’indirizzo: https://www.amicidisabili.org/segnala-una-barriera-architetonica.html le difficoltà di accessibilità che incontrate sul vostro percorso. Vi assicuriamo che piano piano arriveremo dappertutto perché la nostra missione è e resterà sempre la stessa: lavorare per una città sempre più accessibile per tutti. Sappiamo che tutto ciò non sarebbe possibile senza il prezioso contributo di tutti, dei nostri volontari e dei membri del Comitato PEBA, ai quali è affidata la delicata responsabilità della Presidenza. Insieme continueremo a fare la differenza per la nostra città”.