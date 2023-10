Ventimiglia: affresco di San Cristoforo restaurato, la presentazione nel centro storico

Domani pomeriggio, sabato 14 ottobre, alle 16, nella chiesa di San Michele si terrà la presentazione del restauro dell'affresco raffigurante San Cristoforo, recentemente recuperato. I lavori saranno introdotti dal parroco della Cattedrale Nostra Signora Assunta in Ventimiglia, Don Gerad Majilla Maria Susai, appena insediatosi.





L'incontro aperto alla cittadinanza, sebbene a margine delle già celebrate Giornate Europee del Patrimonio, si inserisce idealmente nel solco delle iniziative ministeriali condivise con l'Ufficio Beni Culturali diocesano e la Parrocchia Cattedrale, per la valorizzazione e la conoscenza delle eccellenze artistiche ed architettoniche locali. "A partire dalle ore 15.30, i presenti saranno introdotti alla scoperta di questa inedita testimonianza di fede e della cultura figurativa della città, grazie alla narrazione del funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, Francesca De Cupis - direttore dell'intervento- che accompagnerà i presenti in una lettura storico-artistica dell'affresco, ad oggi un unicum per stile ed epoca di realizzazione. Interverrà anche la restauratrice, Raffaella Devalle, grazie alla quale potranno essere ripercorse e comprese le operazioni da lei condotte sul supporto murario e sulla raffigurazione pittorica" - spiegano dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia San Remo.