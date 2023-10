Da Regione 203mila euro per riqualificare il Polo universitario di Imperia

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, un finanziamento da 203mila euro per interventi di riqualificazione del polo universitario d’Imperia. Nel dettaglio i fondi, a valere sulla legge regionale 145/2018, verranno destinati alla Provincia di Imperia per realizzare i lavori suddetti alla sede di via Nizza.



Quella in oggetto è la terza tranche di fondi che Regione Liguria eroga per la manutenzione del plesso universitario ponentino negli ultimi tre anni, per un totale di circa 700mila euro complessivi. Di questi 287mila risalgono al 2021 con risorse del Fondo strategico regionale e 203mila al 2022 derivanti, anche in questo caso, dalla legge 145/2018.



“Regione Liguria risponde, ancora una volta, presente quando si tratta di mettere in campo fondi importanti per intere comunità – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Migliorare e di conseguenza valorizzare l’università ligure in tutte le sue sedi è uno degli obiettivi che da anni perseguiamo come amministrazione regionale. Il polo imperiese rappresenta un presidio fondamentale per centinaia di studenti ed è giusto sostenerlo con ogni mezzo possibile".



"Negli ultimi anni, grazie a un dialogo proficuo con la Provincia e la Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure, abbiamo stanziato circa 700mila euro, risorse utili per la riqualificazione e la generale manutenzione degli edifici universitari. In questo modo stiamo inoltre mantenendo fede agli impegni assunti attraverso il Protocollo d’intesa firmato a luglio del 2022 con gli altri enti con sede nel Comune di Imperia” - conclude Scajola.



Nel dettaglio con la prima parte di fondi è stato fatto un adeguamento dell’impiantistica e degli spazi esterni. Con il terzo lotto si completerà quanto già previsto dal secondo, ovvero il rifacimento delle terrazze poste a copertura dell’aula magna del polo con la sostituzione della pavimentazione e la totale impermeabilizzazione, oltre al rinnovamento delle piane sui parapetti e delle porte finestre di accesso.