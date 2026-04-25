Monesi, prove di rilancio per la seggiovia: sopralluogo tecnico e nuovi passi verso la riapertura al pubblico

Monesi torna al centro delle strategie di rilancio dell’entroterra imperiese. Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo alla seggiovia alla presenza dell’assessore regionale all’Entroterra e Montagna Alessandro Piana e dei tecnici della Provincia di Imperia.

Al centro dell’incontro, lo stato dell’impianto Monesi–Tre Pini, riattivato per l’occasione dopo un articolato intervento di manutenzione. I lavori, finanziati, diretti e coordinati dalla Provincia, hanno riguardato numerosi aspetti tecnici: dalla riparazione e sostituzione degli impianti elettrici al controllo delle componenti meccaniche, fino all’installazione di ganci porta-bici per l’utilizzo estivo. Completati anche collaudi interni e prove di carico, passaggi fondamentali per garantire sicurezza ed efficienza.

Il presidente della Provincia Claudio Scajola ha sottolineato l’impegno in corso su più fronti:

«Siamo impegnati su più fronti per accelerare il recupero completo dell’impianto, indispensabile per il rilancio di tutto il comprensorio. In particolare contiamo sulla collaborazione della Regione per terminare l’iter autorizzativo, inoltre confidiamo nel buon esito della trattativa in corso per aver la piena disponibilità delle aree attigue alla seggiovia. L’obiettivo è quello di riaprire al pubblico l’impianto».

Sulla stessa linea l’assessore regionale Alessandro Piana, che ha evidenziato il valore strategico dell’infrastruttura:

«Questo sopralluogo conferma come, grazie anche alle risorse stanziate con il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), si stia procedendo concretamente verso il recupero e la valorizzazione di un’infrastruttura strategica per l’entroterra. La seggiovia di Monesi rappresenta non solo un impianto turistico, ma un presidio fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della valle. Come Regione continueremo a lavorare in sinergia con la Provincia e gli enti coinvolti per sostenere un progetto che guarda al futuro con una visione di rilancio sostenibile e attrattivo».

L’obiettivo condiviso resta la riapertura al pubblico, passaggio chiave per restituire centralità a Monesi e rilanciare l’economia turistica della valle, puntando su un modello di sviluppo sostenibile e integrato tra istituzioni.