Davide Currado presenta a Sanremo l’anello volpe: un capolavoro di alta gioielleria tra arte, luce e design esclusivo

A Sanremo arriva una nuova dichiarazione di stile destinata a lasciare il segno: la maison Davide Currado presenta un anello in edizione limitata che trasforma l’alta gioielleria in pura espressione artistica. Nel cuore di via Matteotti 35, tra le vetrine che raccontano il meglio del lusso contemporaneo, prende posto una creazione che cattura immediatamente lo sguardo. Non si tratta semplicemente di un gioiello, ma di una scultura preziosa capace di racchiudere emozione, tecnica e immaginazione in un’unica forma. Protagonista assoluta è la volpe, figura affascinante e simbolica, interpretata con uno stile sofisticato e sorprendentemente moderno.

L’anello nasce dall’incontro tra l’estro creativo di Davide Currado ed il Maestro modellista Francesco Baglioni, dando vita ad una creazione che esprime movimento e armonia. La volpe si sviluppa in una linea avvolgente, con il corpo raccolto e fluido, quasi a proteggere sé stessa. Un’impronta stilistica che conferisce al gioiello un carattere intimo e al tempo stesso scenografico, capace di distinguersi con eleganza assoluta. Straordinaria la lavorazione del pavé composto da centinaia di diamanti, incastonati con precisione estrema, rivestono l’intera superficie creando un effetto luminoso, intenso e vibrante. La luce non si limita a riflettersi, ma sembra scorrere lungo le curve della volpe, esaltandone ogni dettaglio. Lo sguardo, definito da due diamanti fancy brown, aggiunge profondità elevando l’animale a presenza viva, percorsa da un respiro invisibile.

Questa versione, realizzata nella sua declinazione più luminosa, è pensata per un pubblico esclusivo:

– 691 diamanti taglio brillante compongono il pavé

– 2 diamanti fancy brown donano espressività allo sguardo

Dietro l’impatto visivo si cela un lavoro meticoloso, fatto di studio delle proporzioni, ricerca estetica e le più elevate competenze artigianali. Ogni fase produttiva riflette una visione precisa: creare gioielli che non seguono le tendenze, ma le superano, diventando riferimenti nel tempo. La maison ha scelto di raccontare questa creazione anche attraverso contenuti digitali, mostrando il processo che porta dalla modellazione alla forma finale. Un viaggio affascinante che mette in luce la cura assoluta per ogni dettaglio e la volontà di mantenere viva una tradizione artigianale d’eccellenza. Prodotto in numero estremamente limitato, l’anello è destinato a pochi selezionati clienti. Non solo un gioiello, ma un investimento emotivo ed estetico, pensato per chi desidera possedere qualcosa di realmente unico.

L’opera è attualmente esposta nella boutique Davide Currado di via Matteotti 35, dove è possibile ammirarla da vicino: un invito a scoprire una creazione che unisce arte e lusso in modo inedito, destinata a diventare una delle espressioni più iconiche dell’alta gioielleria contemporanea.