Ventimiglia, edilizia residenziale pubblica: sopralluogo dell'assessore regionale Scajola alle Gallardi (Foto e video)

Si è svolto oggi in via Gallardi a Ventimiglia un sopralluogo dell'assessore regionale all'Edilizia Marco Scajola, accompagnato dall'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, dal consigliere regionale Mabel Riolfo e dal sindaco della città di confine Flavio Di Muro, per l'avvio dell'importante cantiere di manutenzione straordinaria degli edifici siti ai civici 89 e 91.

5 milioni di euro, questa la cifra investita da Regione Liguria a valere su fondi del Pnrr, per realizzare un'operazione di restyling totale dei due stabili, e di conseguenza dell'intero quartiere, comprendente il miglioramento strutturale, l'efficientamento energetico e la riqualificazione architettonica. I lavori sono iniziati a settembre e termineranno tra maggio e giugno 2024 con 59 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ecologicamente più performanti, sicuri e confortevoli.

"Parliamo di un intervento - esordisce l'assessore regionale Marco Scajola - di edilizia popolare di grandissimo rilievo. Un'operazione da 5 milioni di euro complessivi per 59 alloggi, la più importante in questo settore negli ultimi vent'anni in provincia di Imperia. Questi edifici rappresenteranno una svolta per tutta la degradata zona di via Gallardi e per chi la abita. Avremo due stabili totalmente riqualificati, all'avanguardia dal punto di vista del risparmio energetico più sicuri e con un migliorato confort abitativo per gli assegnatari. Insieme ad Arte Imperia stiamo facendo un lavoro straordinario su tutta la provincia. In particolare, a Ventimiglia, oltre a quanto suddetto, stiamo investendo un ulteriore milione e mezzo di euro per acquistare 14 alloggi sul territorio comunale, da destinare a edilizia residenziale pubblica, e per la rimozione dell'amianto e il rifacimento della copertura degli stabili in via Caduti del Lavoro. Un totale, dunque, di 6,5 milioni di euro che testimoniano la grandissima attenzione che Regione sta riservando a una città importante come Ventimiglia e, in generale, all'edilizia residenziale su tutto il territorio ligure".

"Con i lavori di via Gallardi - dichiara l'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini - miriamo a una riqualificazione non solo immobiliare, ma anche sociale di una zona complessa. Un intervento di cui andiamo orgogliosi che finalmente è partito e che vedrà la luce grazie a un lavoro davvero significativo dell'ente che amministro e della Regione Liguria. Le opere che stiamo portando avanti su tutto l'imperiese non si vedevamo da decenni per quantità e qualità, con quella di via Gallardi puntiamo a migliorare sensibilmente l'abitare dei nostri assegnatari".

"Ringrazio l’assessore Scajola e l’amministratore di Arte, Parolini, per la gradita visita - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro accompagnato dagli assessori Adriano Catalano e Domenico Calimera, dai consiglieri comunali Roberto Parodi, Matteo Ambesi e Cristina D'Andrea - insieme al vicesindaco Agosta e al consigliere delegato all’Edilizia popolare, Amarella. Si tratta di un importante intervento di manutenzione e rigenerazione atteso da tempo dai cittadini, che dimostra ancora una volta l’attenzione della nostra amministrazione rivolta alle frazioni, punto centrale del nostro programma di mandato, unitamente al fondamentale sostegno di Regione Liguria".