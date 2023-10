Sanremo: oggi diretta facebook dell'Erasmus day del liceo Cassini con presentazione progetto 'Start D.I.S.C.'

Oggi, giovedì 12 ottobre, dalle 15.15 sulla pagina Facebook del Cassini diretta live dell'Erasmus day del liceo Cassini di Sanremo. L'iniziativa dal titolo 'Start D.I.S.C.' prevede un mini concerto della band del Cassini diretta dal prof. Iezzi. Durante l'evento verrà presentato il nuovo progetto Erasmus+ D.I.S.C. che coinvolgerà il liceo nei prossimi 18 mesi e che vedrà 20 studenti e 10 docenti del Cassini impegnati in attività di mobilità all'estero per attività di scambio, jobshadowing e corsi di formazione.

Per seguire l'evento collegarsi alla pagina Facebook istituzionale del Cassini a questo link https://www.facebook.com/Liceo.Cassini.Sanremo

Gli Erasmus days in programma dal 9 al 16 ottobre in tutta Europa sono una sorta di festa che vedono scuole e altre agenzie formative impegnate a organizzare eventi per fare conoscere i loro progetti e celebrare insieme la dimensione Europea. A oggi gli eventi saranno oltre 9000. Lo slogan scelto quest'anno per gli Erasmus days è 'Facciamo risplendere l'Europa' e il Cassini, da anni impegnato in progetto Erasmus+, è pronto a fare la sua parte.