Il vice presidente di Regione Liguria a Ceriana per la giornata dedicata al grano

Ci sarà anche il vice presidente con delega all’ Agricoltura Alessandro Piana per Regione Liguria sabato 14 ottobre in piazza Santo Spirito a Ceriana in occasione della giornata di studio dedicata al grano e alla sua coltivazione. Un evento realizzato dalle Condotte Slow Food del Ponente Ligure in collaborazione con i Contadini del territorio e col Comune di Ceriana. La giornata partirà dalle 10.30 alle 12.30 con la tavola rotonda “Il percorso intrapreso per riportare la coltivazione del grano in Liguria e nel Ponente”, poi è previsto un momento conviviale con degustazione e, dalle 14.30 alle 17, la discussione sui metodi di coltivazione e consociazioni o rotazioni con fagioli e ceci. Seguirà la distribuzione dei semi delle varietà tradizionali di frumenti teneri e duri, per iniziare le prove in campo.

“Un momento importante con agricoltori, produttori, Associazioni, Condotte, Istituzioni aperto a tutti – spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana - che riporta l’attenzione sulla coltivazione del grano in Liguria e sui derivati, come la farina di miscela di Tosella Rossa, coinvolgendo tutta la filiera. Desideriamo incentivare la riscoperta e il mantenimento delle varietà locali e storiche sia per il radicamento che hanno tradizionalmente sul territorio sia per promuovere la nostra straordinaria biodiversità”.