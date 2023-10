Il Senatore sanremese Giovanni Berrino incontra in Senato una delegazione del V.E.O.S.P.S.S.

Si è svolto a Roma, al Senato, l’incontro ufficiale tra il Pauperes Commilitos Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S. e il Senatore sanremese Giovanni Berrino, Membro della 2ª e della 10ª Commissione permanente.

La Delegazione dell’Ordine era guidata dal Segretario Generale e dal Comandante del Servizio Assistenza Civile. Durante il colloquio, sono stati discussi vari temi rilevanti per le politiche sociali e lavoro, in particolare il sostegno alle fasce deboli della popolazione. E' stato presentato il report sulle progettualità dell’Ordine, sia in ambito nazionale che internazionale, incluso il progetto “Maalula - la solidarietà dell’istruzione e dell’integrazione” e le azioni coordinate e continuative che proseguono sul territorio nazionale.

La riunione si è svolta in un'atmosfera costruttiva e si è conclusa con la solenne consegna al Senatore del crest ufficiale dell'Ordine nella prestigiosa Sala Maccari. L'evento rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra l'Ordine e le Istituzioni, sottolineando l'impegno per il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più vulnerabili della popolazione e per la realizzazione delle future iniziative dello stesso.