Bordighera: riqualificazione dell'ex campo di Arziglia, Laganà "Non ci sarà nessuna pista di go-kart"

"Stiamo affrontando la questione della riqualificazione dell'ex campo da calcio di Arziglia, ma escludiamo fin da ora la realizzazione di una pista da go-kart”.

Lo ha detto il vice Sindaco di Bordighera, Marco Laganà, in relazione al restyling della zona a levante della città delle palme. “Un impianto di questo tipo – prosegue - porterebbe rumore, sarebbe in contrasto con le politiche di sostenibilità ambientale che stiamo portando avanti e peraltro non rientra in quel concetto di outdoor su cui stiamo lavorando per lo sviluppo turistico di Bordighera”.

“Assicuro invece – termina Laganà - che faremo effettuare con urgenza lavori di pulizia e di sgombero sull'area. La priorità ora è questa. Sono in corso valutazioni sulla destinazione d'uso, anche alla luce del progetto di ampliamento del porto turistico, ma certamente l'ipotesi di una pista da go-kart non è mai stata presa in considerazione né lo sarà in futuro”.