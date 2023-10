Al via corsi per la formazione di Assistente Bagnanti per piscina, acque Interne e mare

La Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento organizza corsi per la formazione di Assistente Bagnanti per Piscina, Acque Interne e Mare.



L'Assistente Bagnanti è una figura altamente specializzata, formata dai migliori allenatori di nuoto e nuoto per salvamento, abilitati dalla FIN. Sue peculiarità assolute sono prevenire e sorvegliare.

Ha una natura dinamica, un'elevata cultura dell'acqua, forte senso di responsabilità, capacità nel prevenire gli incidenti e nel gestire le emergenze, coordinandosi con le autorità e altre figure professionali.

Il corso che partirà a ottobre sarà l’ultimo frequentabile dai minorenni, dal 30 novembre tra i requisiti per ottenere il brevetto ci sarà la maggiore età.

Sei pronto?

La FIN ti renderà esperto delle tecniche professionali di nuoto per salvamento, di rianimazione, in caso di estrema necessità, dotandoti anche della capacità di utilizzare il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

I corsi si svolgono presso le migliori strutture, riconosciute dalla FIN, su tutto il territorio nazionale.

Il brevetto da Assistenti Bagnanti della Federazione Italiana Nuoto è l'unico che risponde ai requisiti previsti dalle linee guida della ILS (International Life Saving Federation) per il riconoscimento dei brevetti in sede internazionale e può essere, inoltre, trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell'Esercito, della Marina Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato.

Il brevetto costituisce titolo professionale di merito per:

L'arruolamento volontario nella Marina Militare (DM 01/09/2004, art.8)

L'arruolamento volontario nell'Esercito (DP. Prot. n. M_D GMIL_02I3200085087 del 10/07/2006 - bando arruolamento V.F.P.1)

L'attribuzione del credito formativo agli esami di Stato della Scuola Secondaria di II^ grado (DPR 23/07/1998 n.323 art.12 e DM n.49 del 24/02/2000)

L' impiego dei militari delle FF.AA. in compiti connessi al brevetto, la cui trascrizione matricolare è autorizzata dal Ministero della Difesa.

Con il brevetto è possibile essere assunti come Assistente Bagnanti in tutti gli specchi acquei esistenti, piscine, laghi, fiumi, mare. parchi acquatici o impianti termali.

Il corso inizierà a Ottobre 2023 e sarà tenuto dall’allenatore di nuoto per salvamento Prof. Roberto Po Allenatore 2° livello e Docente Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto; Tecnico di atleti agonisti di salvamento che hanno partecipato a Campionati Europei e Nazionali.





Per chi volesse maggiori informazioni potrà rivolgersi al cell.3497570364 - mail: finsalvamentosanremo@@·@gmail.com