L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Imperia aderisce alla Giornata Mondiale della Vista

Il secondo giovedì di ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Vista e per la campagna di prevenzione 2023 delle patologie oculari, lo I.A.P.B. (Agenzia internazionale prevenzione cecità), ha lanciato lo slogan “Non servono immagini per descrivere il buio”.

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-ETS della sezione territoriale di Imperia ha aderito anche a questa edizione di sensibilizzazione organizzando la distribuzione, negli enti pubblici locali e in vari esercizi commerciali del territorio, del materiale informativo appositamente predisposto per la ricorrenza.

“La vista è un dono prezioso da proteggere - dichiarano i promotori - infatti si tratta di un senso fondamentale che permette di godere del mondo che ci circonda, consentendo di vedere i volti dei nostri cari, di ammirare la bellezza della natura e di svolgere le attività quotidiane. Tuttavia, è un dono delicato che può essere minacciato da malattie e comportamenti scorretti. Le patologie della vista possono essere causate da fattori genetici, ambientali o legati allo stile di vita. Alcune delle malattie più comuni includono: miopia: difficoltà a vedere da lontano; ipermetropia: difficoltà a vedere da vicino; astigmatismo: visione distorta; presbiopia: difficoltà a vedere da vicino con l'avanzare dell'età; glaucoma: aumento della pressione intraoculare che può danneggiare il nervo ottico; cataratta: opacità del cristallino che rende difficile vedere; degenerazione maculare: deterioramento della retina che può portare alla perdita della vista centrale”.

“La prevenzione è il modo migliore per proteggere la vista - aggiungono - eseguendo visite oculistiche regolari, è possibile identificare eventuali problemi agli occhi in una fase precoce, quando sono più facilmente curabili. La prima visita oculistica dovrebbe essere eseguita alla nascita, seguita da una seconda entro i 3 anni e da ulteriori controlli ogni 2 anni fino ai 60 anni, quando si consiglia una visita annuale. Oltre alle visite oculistiche regolari, è possibile adottare alcuni comportamenti per proteggere la vista, tra cui: proteggere gli occhi dalla luce solare; evitare traumi agli occhi; non utilizzare colliri senza prescrizione medica; usare lenti a contatto con attenzione; evitare un uso eccessivo degli schermi. La vista è un senso prezioso che va protetto eseguendo visite oculistiche regolari, ma anche adottando comportamenti salutari contribuendo così a mantenerla sana e in forma per tutta la vita”.

Per maggiori informazioni sulla prevenzione delle malattie della vista è possibile contattare il numero verde gratuito 800-06 85 06 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

È inoltre possibile visitare il sito web www.giornatamondialedellavista.it



In allegato l'opuscolo con tutte le informazioni