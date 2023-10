Olivetta San Michele, il sindaco Biancheri denuncia: "Non è possibile fare alcun tipo di operazione nell'ufficio postale"

"Nell’ufficio postale del comune di Olivetta San Michele, aperto solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, da ormai una settimana non è possibile fare alcun tipo di operazione". Lo denuncia il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri.

Una situazione che ha creato disagi agli abitanti del paese, soprattutto agli anziani. "Tale situazione comporta un grave disagio per i residenti essendo gli stessi per una grande percentuale anziani e non in grado di poter effettuare alcun tipo di operazione online o di recarsi presso altri uffici postali" - sottolinea il primo cittadino.

Il possibile disagio non era stato comunicato da Poste Italiane. "Vorrei anche rimarcare la totale assenza di comunicazione da parte di Poste Italiane a codesto Comune" - afferma il sindaco Biancheri - "Tale situazione comporta un doppio disagio alle persone che si recano presso l'ufficio postale, in quanto se fossimo stati informati avremmo provveduto ad avvisare per tempo la popolazione del disagio. Confidiamo in una risoluzione nel più breve tempo possibile".