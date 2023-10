Sanremo: nuova segnaletica orizzontale in centro, attivati i parcheggi a pagamento in corso Trento Trieste (Foto)

Durante alcune manifestazioni erano state fatte le ‘prove’ e, dalle prossime ore il parcheggio al posto della cosiddetta ‘ciclabile bis’ di fronte alle spiagge di corso Trento Trieste diventerà realtà.

Nel corso della notte, infatti, sono stati disegnati gli stalli blu e, a breve, saranno anche installati i parcometri che consentiranno di pagare le soste. Una sorta di ritorno all’antico, ovvero a prima dell’inizio degli anni 2000, quando i parcheggi erano gratuiti e non si pensava ancora alla ciclabile.

La fame di parcheggi in città è tanta e, visto che molti automobilisti lasciavano comunque la propria auto in divieto, dal Comune è stato deciso di utilizzare la zona per consentire a molti di sfruttarla, oltre ovviamente a portare ulteriori incassi a palazzo Bellevue. Si tratta di circa 90 posti che serviranno anche la sera, vista la presenza di molti clienti dei ristoranti della movida.

Posti auto ai quali se ne aggiungeranno circa 60, questa volta gratuiti, sulla passeggiata Salvo D’Acquisto, tra la zona del Morgana e il Sud-Est, che verranno attivati in occasione di avvenimenti speciali.

Sempre stanotte è stato concluso l’intervento di segnaletica orizzontale in via Nino Bixio che, nel corso dell’estate è stata completamente riasfaltata.