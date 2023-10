Elezioni 2024, UDC a caccia di candidati in provincia di Imperia: "Appoggeremo il centrodestra unito"

L'UDC è al lavoro in vista dei numerosi appuntamenti elettorali che caratterizzeranno la provincia di Imperia. Nel 2024 ci saranno ben 28 comuni della riviera che andranno al voto, le Europee e probabilmente anche le elezioni provinciali.

Una delle partite più importanti per il commissario regionale del partito, Umberto Calcagno e per il commissario provinciale Anna Panarello, sarà quella che si giocherà sul terreno di Sanremo. "UDC sta lavorando per formare una lista di 24 candidati che appoggino il candidato Sindaco, condiviso dalla Coalizione di Centrodestra. - annunciano - pertanto saranno molto gradite le proposte di collaborazione, candidatura o aiuto che perverranno all’UDC. Così anche per il Golfo Dianese, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Diano San Pietro, e per tutti gli altri Comuni della Provincia che l’anno prossimo rinnoveranno i propri Consigli Comunali, invitiamo gli interessati a contattarci".

"L’UDC sta via via strutturandosi capillarmente sul territorio provinciale e in particolar modo a Imperia e nei comuni più grandi, con propri Rappresentanti che siano punti di riferimento politico ed elettorale stabile e visibile per i cittadini. - aggiungono - Con molta soddisfazione è stato conferito l’incarico di Commissario Cittadino di Imperia all’ Avvocato Roberto Ciccone, persona molto conosciuta ed amata in città, oltreché nella certezza che le sue grandi competenze, capacità ed entusiasmo sono garanzia di successo e prosperità per il nostro Partito e per il territorio".

"Siamo a disposizione e invitiamo a contattarci chiunque desideri avvicinarsi, o riavvicinarsi al Partito e intenda portare avanti la sua politica nella Coalizione di Centrodestra che ha dimostrato di essere vincente ovunque in Liguria e in Italia. - concludono - Per informazioni, adesioni e disponibilità a dare una mano all’UDC telefonateci al cell. 3484249069 (anche WhatsApp), o scriveteci email a: udc.imperia@libero.it. Vi aspettiamo!"