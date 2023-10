Ventimiglia in lutto per la morte di 'Crocina' Giarrocco, è stata per molti anni maestra a Roverino

Ieri mattina è morta Crocifissa Giarrocco nota a tutti con l’affettuoso nome di “Crocina” e madre della dirigente scolastica Antonella Costanza, rappresentante istituzionale molto conosciuta in ambito intemelio. Anche Crocina era maestra elementare e ha prestato servizio per molti anni a Roverino di Ventimiglia.



Crocina era persona solare, elegante, sempre sorridente e sempre disponibile a dirimere ogni genere di conflitto. Una persona positiva in un mondo sempre più buio. Nata e praticamente vissuta a Ventimiglia per tutta la vita, amava profondamente la sua città e non era disposta a cambiarla con nessun’altra.

Crocina era un personaggio di profonda fede cattolica sempre pronta a fare del bene e a adottare a distanza bimbi sfortunati del continente africano tramite l’OPAM.



Proprio per tale attività era salita agli onori delle cronache qualche anno fa quando uno dei suoi figlio “adottivi” era venuto a Ventimiglia per ringraziare personalmente la sua “seconda mamma” che gli aveva permesso di studiare e di diventare sacerdote. Con grande commozione – e soddisfazione – peri Crocina. Crocina lascia, oltre alla dirigente Antonella, anche la sorella Simona anch’ella maestra di scuola a Genova, dove vive.



I funerali si terranno domani mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 10,30 nella Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia. La funzione sarà officiata da Don Luca Salomone. Il tutto nel rispetto dei desideri della defunta. Si chiede di non inviare fiori, ma di predisporre una semplice donazione all’OPAM.