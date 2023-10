Vallecrosia, canne e vegetazione nel torrente: al via la pulizia del Verbone

A Vallecrosia sono iniziati gli interventi di manutenzione ordinaria per pulire l’alveo del torrente Verbone dalle piante infestanti e dalla vegetazione spontanea di origine ripariale in vista della stagione delle piogge, spesso caratterizzata da eventi meteorici particolarmente violenti che seguono le condizioni meteo della stagione estiva, contraddistinta da siccità ed elevate temperature.

"Come ogni anno, prima delle piogge, sono iniziati i lavori di sfalciamento delle canne del torrente Verbone". Lo ha annunciato l'assessore con delega all’Ambiente, alla Polizia Locale, alla Protezione civile e al Demanio Antonino Fazzari.

Un intervento, approvato con una delibera di Giunta, ritenuto necessario per migliorare il deflusso delle acque piovane, garantire la piena funzionalità delle opere di arginatura di recente realizzazione in caso di eventi meteorologici di media intensità e preservare, il più possibile, il territorio comunale dal dissesto idrogeologico incombente.

La spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento prevede una spesa di 22.750,00 euro che sarà sostenuta per 7.821,18 euro mediante risorse a carico della Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio, mentre per la parte restante, pari a 14.928,82 euro, sarà sostenuta con fondi del bilancio comunale.