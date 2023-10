Area Sanremo: aperte le iscrizioni per l’edizione 2023, Amadeus sarà ancora il direttore artistico

Sono state aperte oggi le iscrizioni per l’edizione 2023 di Area Sanremo, il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo che permetterà a quattro artisti emergenti di accedere alla serata finale di 'Sanremo Giovani', trasmessa a dicembre in prima serata su Rai 1.

L'iscrizione è gratuita ed è riservata a giovani artisti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2024. E’ possibile candidarsi entro e non oltre le ore 23.59 del 30 ottobre 2023 su www.area-sanremo.it scegliendo una categoria tra “singolo”, “duo” o “gruppo” e caricando nell’apposito modulo un brano inedito che rispetti le caratteristiche indicate nel regolamento disponibile sul sito. Anche quest’anno i partecipanti avranno la possibilità di essere valutati da una commissione coordinata da Amadeus. Per il secondo anno infatti il direttore artistico del Festival di Sanremo sarà anche il direttore artistico di Area Sanremo.

“Amadeus, fin dall’inizio della sua conduzione al Festival di Sanremo - ha detto Filippo Biolé, presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - è sempre stato attento ai giovani, dando loro anno dopo anno la possibilità di mettere in luce il proprio talento artistico. Siamo felici che anche quest'anno abbia confermato la disponibilità a guidare la commissione di Area Sanremo che avrà il compito di ascoltare i giovani talenti provenienti da tutt'Italia che si giocano l’accesso alla finale di Sanremo Giovani. Speriamo che qualcuno di loro riesca a completare il percorso che ogni emergente sogna nel momento in cui si iscrive ad Area Sanremo. E’ accaduto lo scorso anno ai Collazio: in pochi mesi si sono trovati dalle audizioni al Palafiori, alla finale di Sanremo Giovani e poi sul palco dell’Ariston al 73° Festival di Sanremo in mezzo ai grandi della musica italiana, ottenendo un ottimo piazzamento e riconoscimenti come il ‘Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie’ per il brano ‘Non mi va’ e, qualche mese fa, il secondo posto nella categoria 'Opera prima' delle Targhe Tenco 2023 con ‘Rockabilly Carter’, il loro album d’esordio”.



Le audizioni della fase eliminatoria si terranno al Palafiori di Sanremo nel mese di novembre. Le date - oltre ad essere comunicate direttamente agli iscritti - saranno riportate nella sezione “Calendario Audizioni” del sito www.area-sanremo.it. Le audizioni della fase finale, salvo variazioni, si terranno il 25 e 26 novembre 2023. Come accade ormai da due anni, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, oltre ad occuparsi dell'organizzazione delle audizioni, proporrà ai giovani partecipanti diverse attività - raccolte sotto il nome di “Area Sanremo Experience” - rispettando così la propria vocazione formativa in campo artistico e di diffusione dell’arte e della cultura musicale.

Il M° Gianfranco De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione, racconta: “Parallelamente alle audizioni, saranno proposte attività ed eventi collaterali: incontri e talk con operatori del settore, visite al Teatro Ariston e alla sede del Club Tenco, accesso ai concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e molto altro. Lo scorso anno era stata particolarmente apprezzata la “Sinfonica Experience” riservata ai finalisti che cercheremo di ripetere anche quest’anno”.

L’avv. Chicca Dedali, vice presidente Fondazione, aggiunge: “Ci aspettiamo che anche quest’anno le audizioni siano per tutti un prezioso momento di incontro e conoscenza reciproca. Qualunque sia l’esito finale del concorso, la nostra Fondazione organizza per i giovani iscritti opportunità di visibilità e di crescita che vanno ben oltre il periodo delle audizioni a novembre. Per esempio lo scorso febbraio, nel corso della settimana del Festival, alcuni di loro si sono esibiti sul Suzuki Stage nella centralissima Piazza Colombo, altri hanno preso parte all'emozionante concerto ‘Omaggio a Vittorio De Scalzi” che si è tenuto a luglio all’Auditorium Franco Alfano esibendosi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, il M° Roberto Izzo e la band di De Scalzi”.



A dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò i quattro vincitori di Area Sanremo si scontreranno con i finalisti di Sanremo Giovani. Nel corso della sfida-evento trasmessa in diretta tv saranno decretati i nomi dei giovani artisti che a febbraio 2024 parteciperanno al 74° Festival della Canzone Italiana direttamente tra i Big.