Quali 5 azioni dovrebbero acquistare gli investitori per ottenere il miglior rendimento del Black Friday?

Si avvicina il Black Friday e come ogni anno non esultano solo i consumatori di beni e servizi, ma l'evento permette di fare anche ottimi investimenti in borsa. E' noto infatti che molte aziende, sfruttando il boom delle vendite e dei ricavi che guadagnano durante il venerdì nero, realizzino un'impennata dei loro titoli. E il 2023 non dovrebbe essere un'eccezione.

Black Friday 2023

Save the date: venerdì 24 novembre 2023, ovvero la giornata dedicata interamente allo shopping on e offline che, come consuetudine, cade il giorno dopo il Ringraziamento, il Thanksgiving. Un giorno speciale, nato negli Stati Uniti d'America, ma che si è poi allargato in tutto il mondo, dove i negozi sono presi d'assalto dai clienti che fanno affari sfruttando i numerosi sconti e offerte che vengono proposti. Un momento in cui molti si preparano in anticipo, per essere tra i primi ad acquistare i loro oggetti o servizi dei desideri.

Una delle giornate più importanti dell'anno per fare acquisti, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica, ma che piano piano si è allargata ad ogni fascia di mercato, dai viaggi ai mutui. Un evento promozionale catalizzante, che gode di fama e popolarità ormai da anni, che non si riduce in realtà in una sola giornata o in un week end, ma che viene esteso un po' in tutto il mese di novembre. L'e-commerce infatti, offre diversi vantaggi e offerte che sono un traino alla giornata clou e che generano evidenti impulsi commerciali e azionari.

(Image: adobeanalytics.com)

Una tendenza che si traduce in un enorme vantaggio per diverse società che possono capitalizzare maggiormente in questo periodo infatti, generalmente, le vendite aumentano del 38% e, a loro volta, privilegiano anche gli investitori, almeno nel breve periodo.

5 azioni su cui investire per il prossimo Black Friday

Vediamo ora una serie di titoli che rappresentano un ottimo acquisto per incrementare le proprie ricchezze, in vista del prossimo venerdì nero che tanti consumatori attendono con fermento. Per i primi tre consigli diamo la parola ad un esperto:

Maxim Manturov, Responsabile della ricerca sugli investimenti presso Freedom Finance Europe, afferma che: “Con l’intensificarsi dell’attesa per il Black Friday, gli investitori più esperti sono alla ricerca di azioni che potrebbero potenzialmente generare profitti durante questa intensa stagione di acquisti. Ecco una selezione di titoli che potrebbero rivelarsi promettenti con l’avvicinarsi del Black Friday:

Amazon (AMZN): Amazon è senza dubbio il simbolo dello shopping online. Considerato il suo dominio di vasta portata, non sorprende che l’azienda si stia preparando per una robusta stagione di vendite del Black Friday. Al di là del suo core business, la diversificazione di Amazon in settori come quello alimentare e sanitario suggerisce strade promettenti per la crescita futura.

Walmart (WMT): il gigante della vendita al dettaglio Walmart si sta disponendo a ottenere ottimi risultati questo Black Friday. L'attenzione strategica dell'azienda all'espansione della propria presenza digitale e al miglioramento dell'esperienza del cliente sottolineano il suo impegno a rimanere competitivo nel settore della vendita al dettaglio e come sia in evoluzione. Questo approccio lungimirante offre all’azienda l'opportunità di potenziale crescita dopo le festività natalizie.

Target (TGT): Target, uno dei principali attori nel settore della vendita al dettaglio discount, è destinato a mettersi alla prova durante la frenesia dei saldi del Black Friday. Gli sforzi in corso per migliorare l’offerta di prodotti e l’esperienza di acquisto in negozio stanno ponendo le basi per una crescita futura. L’impatto potenziale va oltre il singolo evento, e promette un valore costante per gli investitori".

Altri 2 titoli su cui investire per il prossimo novembre

Apple (AAPL), l'azienda multinazionale tecnologica di Cupertino, madre del celebre smartphone della mela morsicata, nonostante i suoi alti e bassi, continua la corsa propulsiva verso l'innovazione generando guadagni stabili. Una ghiotta opportunità per il venerdì dello shopping. E non ha intenzione di fermarsi, tanto che i suoi trimestrali hanno superato le reali aspettative e il suo titolo sta performando con un rialzo che si assesta al 10%.

Azioni Apple (AAPL)

(Image: borsaitaliana.it)

Nell'ultimo decennio, la realtà dei semiconduttori si è dimostrato un settore fortemente in crescita, rappresentando la rivoluzione tecnologica moderna. Con una domanda in rialzo dei sistemi informatici per PC, server, smartphone e videogiochi e con una sempre più impellente necessità di chip per le reti mobili 5G, i giochi online, i servizi di cloud computing, i veicoli e i data center, è l'ambito protagonista dei mercati economici e finanziari.

NXP Semiconductors (NXPI), progettatrice e produttrice di chip, ha aumentato i suoi ricavi del 27% nel primo trimestre, con un'accelerazione nelle vendite del 31%, e prevede risultati altrettanto rosei per gli ultimi mesi dell'anno e per il prossimo Black Friday.

Conclusioni

Questi sono alcuni suggerimenti di titoli che possono rafforzare il portafoglio degli investitori tramite l'effetto del Black Friday. Un'occasione da tenere fortemente in considerazione, non solo per investire azioni, ma anche in ETF e altri strumenti negoziati in borsa. Per operare con tranquillità e in totale sicurezza è consigliabile affidarsi a broker online specializzati, seri e certificati, per un investimento di successo garantito.