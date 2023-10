Golfo dianese: bollette di Rivieracqua con un errore di stampa, le scuse dell'azienda

Alcune bollette recentemente emesse da Rivieracqua e destinate agli utenti della zona del Golfo Dianese, presentano il bollettino allegato per il pagamento manuale con la dicitura: ‘Bollettino annullato’.



“A tal proposito – spiegano dall'azienda fornitrice, che si scusa con l’utenza - si precisa che, mentre la fattura è corretta in tutte le sue parti e, in particolare, nell'ammontare di quanto dovuto, il bollettino è frutto di un errore di stampa non dipendente da azioni od omissioni della scrivente Società". Per ovviare al disservizio Rivieracqua provvederà, a stretto giro di posta, a rispedire agli Utenti la stessa bolletta portante il bollettino corretto,