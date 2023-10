Sandra e Raimondo; due gattini di un mese e mezzo sono alla ricerca di una famiglia (Foto)

Sandra, femminuccia con mantello grigio blu e bianco e Raimondo, maschietto con mantello grigio blu, aspettano una famiglia tutta per loro. Sono due meravigliosi fratellini di circa un mese e mezzo.

Sono cresciuti per strada con mamma gatta e poi recuperati quando avevano circa 30 giorni in quanto avrebbero fatto una brutta fine. In strada convivevano con altri gatti adulti quindi sono abituati alla presenza di altri mici. Inizialmente sono un po’ timidi e timorosi ma con un poco di pazienza e con tanto amore prendono confidenza ed amano le coccole, giocare e fare le fusa. Da quando sono nati sono sempre stati inseparabili quindi verrà data precedenza alle richieste di adozione di coppia. In strada hanno sofferto già abbastanza e non vogliamo dargli l'ennesima delusione nel dividerli.

Verranno affidati spulciati, sverminati, con esame feci e con prima visita veterinaria di controllo; esclusivamente in appartamento con finestre, balconi ed eventuale giardino in totale sicurezza. Saranno pronti per andare in famiglia appena termineranno la terapia antibiotica che stanno facendo come sverminante e per delle piccole ferite che si sono procurati per strada. Per chi ne avesse necessità, è possibile richiedere di effettuare test fiv/felv in pcr che sono attendibili anche in gattini così piccoli.

Essendo maschietto e femminuccia sarà necessario sterilizzarli entrambi appena possibile. Sandra e Raimondo si trovano in provincia di Imperia. Per chi fosse interessato alla loro adozione e disponibile ad un colloquio pre affido può mandare un messaggio whatsApp con una breve presentazione al 3284604823.