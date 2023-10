Il 31 ottobre festa di Halloween per grandi e piccini a Pompeiana

Martedì 31 ottobre a Pompeiana è in programma la festa di Halloween organizzata da Sgarzeline&Pelandrui.

Dalle 19 in piazza Santa Maria lo spettacolo del mago Alex e la truccabimbi Marta Laveneziana che intratterranno i bimbi nell'attesa di iniziare la discesa guidata per le 'mostruose' vie del paese. Finito il percorso si proseguirà verso l’area manifestazioni (campo sportivo) dove sarà aperta l’area ristoro e dalle 21 musica per tutti con il dj set di Electroposh. L’ingresso è gratuito.

Dalle 18.30 alle 24 sarà disponibile il bus navetta dal Lidl di Riva ligure.

Come ogni anno Sgarzeline&Pelandrui donerà parte del ricavato in beneficienza a favore della Casa Grande di Giz.