A Sanremo e Ventimiglia raccolta firme per l'introduzione del salario minimo

Prosegue a Sanremo e Ventimiglia la campagna di raccolta firme del MoVimento 5 Stelle per sostenere la petizione al Parlamento affinché proceda con l’approvazione della Legge (Atto Camera n. 1275) che chiede l’introduzione del salario minimo a 9 euro l'ora. Nella città dei Fiori sarà possibile sottoscrivere la petizione al gazebo domani, sabato 7 ottobre, dalle 9.30 sino alle 14, in piazza Colombo, grazie agli attivisti dello storico gruppo locale sanremese.



La raccolta firme ha preso il via il 15 settembre scorso in occasione dell’Assemblea Provinciale degli iscritti. Nello stesso giorno, si potrà firmare anche a Ventimiglia dalle 9 alle 12 all’angolo fra via Roma e corso della Repubblica, come avvenuto nei sabato precedenti, grazie al gruppo intemelio di attivisti M5S.



"Il Salario Minimo è una battaglia condivisa delle principali forze di opposizione: Movimento 5 Stelle Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Partito Democratico, +europa) hanno infatti firmato una proposta di Legge unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora, senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, ecc... Il consigliere comunale di Sanremo, Roberto Rizzo sarà presente al gazebo di Piazza Colombo, a disposizione dei cittadini per illustrare i dettagli della proposta sul Salario Minimo e ascoltare le istanze dei cittadini" - spiegano i pentastellati.