Albero all'ingresso del Bordighera Lawn Tennis Club abbattuto per motivi di pubblica sicurezza

Un albero di proprietà comunale, un picea abies che era posizionato all'ingresso principale del Bordighera Lawn Tennis Club, ieri è stato abbattuto per motivi di pubblica sicurezza.

Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal sindaco Vittorio Ingenito per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità. L'abete rosso o peccio, secondo un sopralluogo, era in precarie condizioni vegetative, in forte deperimento ed era, inoltre, posto in un sito non idoneo allo sviluppo di un esemplare di tale grandezza e, di conseguenza, è stato necessario abbatterlo con urgenza per eliminare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

L'ufficio Parchi e Giardini dovrà provvedere, nel rispetto delle norme, al reimpianto di esemplari autoctoni o naturalizzati a compensazione dell'abbattimento.